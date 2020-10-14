В iPhone 12 збільшили швидкість безпровідної зарядки: але є одне але

На презентації, яка відбулася 13 жовтня, Apple представила нове покоління смартфонів, які отримали новий тип магнітної зарядки MagSafe. Представники компанії відзначили, що в iPhone 12 її швидкість зросла у два рази у порівнянні з iPhone 11: але є одне але.

Якщо користувач під'єднає до iPhone 12 сертифіковану MagSafe-зарядку, то гаджет заряджатиметься на потужності у 15 Вт.

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При цьому справедливо буде згадати, що початкова потужність Qi-зарядки в iPhone X і iPhone 8, представлених ще у 2017 році, становила лише 5 Вт з подальшим апгрейдом до 7,5 Вт.

Але в тому випадку, якщо зарядка здійснюватиметься будь-якою іншою Qi-сумісної станцією, незалежно від її потужності iPhone 12 обмежуватиме вхідне співвідношення струму і вольтажу до 7,5 Вт.

При цьому треба враховувати, що заявлені 15 Вт у MagSafe варто сприймати з певною часткою скептицизму – на такій потужності гаджет може заряджатися лише певний час. Тож провідна зарядка як і раніше буде швидшою й ефективнішою.

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