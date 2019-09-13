В iOS 13 виявили вразливість, яка дозволяє обійти блокування

Вихід мобільної операційної системи iOS 13 запланований на наступний тиждень. Проте, дослідникам з питань інформаційної безпеки вже вдалося виявити в ній вразливість, яка дозволяє обійти екран блокування і отримати доступ до інформації про всі контакти на пристрої.

Хосе Родрігез спочатку виявив цю вразливість у минулому році ще у версії iOS 12.1, а тепер і в останній версії iOS 13 можна обійти систему безпеки аналогічним чином.

І ще: Навіщо жертвувати ниркою: Honor висміяв нові iPhone 11 Pro

Для цього потрібно активувати виклик FaceTime, потім активувати функцію Siri VoiceOver (призначена для людей зі слабким зором, вона озвучує все, що відбувається на екрані), що дає можливість отримати доступ до списку контактів на iPhone. Уже з контактів можна дізнатися адресу електронної пошти, номери телефонів, адреси й інші відомості про кожен контакт.

Родрігез стверджує, що повідомив компанію Apple про цю уразливість ще 17 липня, але вона все ще доступна у версії iOS 13 Gold Master (GM), яку поширять для всіх користувачів сумісних пристроїв з 19 вересня.

Журналісти The Verge перевірили цю інформацію і змогли відтворити процедуру обходу екрану блокування на iPhone X, що працює під управлінням iOS 13 GM. Однак, за словами Родрігеза, вразливість усунуто в бета-версії iOS 13.1. Поширення фінальної версії iOS 13.1 заплановано на 30 вересня.

Читайте також: Чому нові iPhone XI – найпровальніші пристрої компанії Apple