В iOS 12.2 знайшли згадки нових iPad і iPod touch

У 2019 році можуть з'явитися нові iPad та iPod Touch / Wired

Розробник Стів Троутона-Сміт, який відомий тим, що знаходить згадки про нові пристрої Apple в операційних системах, виявив у iOS 12.2 відомості про нові iPad і iPod touch сьомого покоління.

В iOS 12.2 виявлені посилання на чотири нові моделі iPad з індексами iPad 11.1, iPad 11.2, iPad 11.3 і iPad 11.4. Ці номери не відповідають жодній з відомих моделей iPad. Розробник передбачає, що ці номери належать до нових планшетів.

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За його словами, у цих планшетів немає Face ID, що натякає на те, що мова йде про iPad mini 5 і оновлений 9,7-дюймовий iPad.

Також Троутона-Сміт знайшов згадку про новий iPod touch з індексом iPod 9,1. Згідно з відомостями розробника, у плеєра не буде Face ID і Touch ID.

Раніше Apple зареєструвала сім нових iPad на сайті Євразійської економічної комісії. Чотири з них можуть бути планшетами, які виявив Троутона-Сміт.

Аналітик Мінг Чі-Куо повідомляв, що Apple представить нові планшети у першій половині 2019 року. Швидше за все, презентація відбудеться в березні.

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