Apple запатентувала незвичайний датчик для iPhone

Новий патент компанії Apple показує мобільний пристрій з можливістю виявлення отруйних газів. Технологія може використовуватися не тільки в смартфонах, але і в розумних годинниках.

Опис патенту передбачає, що датчик може виявляти токсичні гази, такі як окис вуглецю (CO), двоокис азоту (NO2), двоокис сірки (SO 2), а також інші гази, такі як метан і окис азоту.

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Це не перший випадок, коли Apple запатентувала ідеї для гаджетів з датчиками навколишнього середовища. Деякі з її більш ранніх патентів показують, що деякий час компанія роздумувала над створенням пристрою з датчиками для визначення тиску, вологості і газів і пристрій з датчиками для виявлення оксидів металу.

Датчик зможе виявляти токсичні гази

Інженери Apple повинні переконатися, що все це працює інтуїтивно, і людині не потрібно шукати функцію під час надзвичайної ситуації. Звичайно, такі функції, як виявлення газу, перебувають на стадії патенту, тому може пройти не менше кількох років, перш ніж ми побачимо їх на реальних пристроях.

Компанія вважає, що такі функції збільшать продажі нових гаджетів. Apple Watch з можливістю визначення частоти серцевих скорочень на старих моделях і функцією ЕКГ на останніх моделях вже допомогли врятувати багато життів.

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