Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Перша бета-версія iOS 12.2: що нового

  • 34
В Safari з'явилися пошукові стрілки - фото 1
В Safari з'явилися пошукові стрілки / YouTube

iOS за номером 12.2, тестування якої вже почалося, стала першим функціональним оновленням мобільної ОС від Apple у 2019 році.

Більшість нововведень, які включає в себе апдейт, є вельми мінорними і лише розширюють спектр дії вже доступних функцій, не претендуючи на якусь винятковість.

І ще: Samsung наочно пояснила переваги нового процесора Exynos 9820

iOS 12.2 головні нововведення:

  • Сервис Apple News офіційно запрацював у Канаді з англо- і франкомовними джерелами новин;
  • В HomeKit з'явилася підтримка сумісних телевізорів;
  • В iOS 12.2 Apple переробила зовнішній вигляд пульта управління телевізором в Пункті управління, тепер він відкривається на весь екран і виглядає більш обтічно;
  • В Пункті управління змінився значок функції Повтор екрану;
  • Інтерфейс додатку Wallet був трохи змінений;
  • В гаманці Apple Pay Cash з'явилася клавіша Add money з можливістю швидкого додавання грошей;
  • Новий значок AirPlay;
  • В Safari з'явилися пошукові стрілки, натискання на які дозволяє уточнити запит;
  • В Safari з'явилося попередження про вхід на сайти, не захищені стандартом HTTPS;
  • У програмі Карти з'явилася функція відображення якості повітря.

Читайте також: Google Pixel 4 засвітився в Geekbench

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2037
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31327
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 673
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони