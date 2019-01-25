Перша бета-версія iOS 12.2: що нового

iOS за номером 12.2, тестування якої вже почалося, стала першим функціональним оновленням мобільної ОС від Apple у 2019 році.

Більшість нововведень, які включає в себе апдейт, є вельми мінорними і лише розширюють спектр дії вже доступних функцій, не претендуючи на якусь винятковість.

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iOS 12.2 головні нововведення:

Сервис Apple News офіційно запрацював у Канаді з англо- і франкомовними джерелами новин;

В HomeKit з'явилася підтримка сумісних телевізорів;

В iOS 12.2 Apple переробила зовнішній вигляд пульта управління телевізором в Пункті управління, тепер він відкривається на весь екран і виглядає більш обтічно;

В Пункті управління змінився значок функції Повтор екрану;

Інтерфейс додатку Wallet був трохи змінений;

В гаманці Apple Pay Cash з'явилася клавіша Add money з можливістю швидкого додавання грошей;

Новий значок AirPlay;

В Safari з'явилися пошукові стрілки, натискання на які дозволяє уточнити запит;

В Safari з'явилося попередження про вхід на сайти, не захищені стандартом HTTPS;

У програмі Карти з'явилася функція відображення якості повітря.

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