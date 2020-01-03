Як виглядає найстаріший у світі ліс

На території штату Нью-Йорк, в містечку Кайро, вчені виявили велику кореневу систему віком 386 мільйонів років.

Відкриття зроблене в 40 кілометрах від Гільбоа, де раніше виявили свідоцтва існування примітивних дерев, які до цього моменту вважалися найдавнішими (близько 380 мільйонів років).

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Все це доводить, що перші ліси на Землі почали формуватися в девонський період (416-360 мільйонів років тому). У Кайро ж вченим вдалося виявити три різні кореневі системи, що дозволяє припустити, що вже 386 млн років тому ліс складався з різних порід дерев.

Одне з них пальмоподібна рослина роду Eospermatopteris. Його коріння мали відносно обмежений діапазон поширення і, ймовірно, жили тільки рік або два. Дослідники також виявили свідчення існування дерева під назвою Archaeopteris, яке має ряд загальних характеристик з сучасними насіннєвими рослинами. Ще одна коренева система належала рослині класу Lycopsida. Причому раніше вважалося, що цей вид рослин існував виключно в кам'яновугільний період.

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