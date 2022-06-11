В інтернеті з'явилася візуалізація можливо майбутнього аеропорту "Мрія" в Гостомелі

У мережі показали, як може виглядати новий новий міжнародний аеропорт "Мрія" в Гостомелі. Дивіться візуалізацію проєкту.

Так, проєкт розробила архітекторка Оксана Оксюковська, за підтримки викладачів архітектурного факультету КНУСА. Фото термінала "Мрія" опублікували у Facebook.

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Що передбачає проєкт

облаштування під'їзних доріг від Києва до Гостомеля та аеропорту.

спорудження другої злітно-посадкової смуги

організація термінала з урахуванням двох злітно-посадкових смуг, з можливістю розширення великого транспортного хаба.

наявність окремого місця під меморіал літака "Мрія".

Пасажирський термінал "Мрія" у місті-герої Гостомелі – це погляд у майбутнє! Проєкт надасть велику перспективу на розвиток столиці та передмість. Це потужна противага аеропорту "Бориспіль" та можливість звільнити столицю від аеропорту "Київ", віддавши звільнені території під розвиток столиці, – говорить авторка проєкту.

Як може виглядати майбутній аеропорт в Гостомелі

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