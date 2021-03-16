В інтернеті показали, яким буде перший смартфон від Tesla: фото

У мережі з'явилися рендери першого потенційного смартфона Tesla, який розробляється під кодовою назвою Model Pi. Потенційний пристрій буде підтримувати майнінг Marscoin і під'єднуватиметься до інтернету Starlink.

Очікується, що смартфон отримає корпус з покриттям, яке може змінювати колір, вбудовану сонячну панель для перезарядки і буде підтримувати можливості Neuralink. Зображення пристрою від компанії Ілона Маска опублікував китайський сайт MyDrivers.

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За прогнозами, гаджет зможе підключатися до високошвидкісного супутникового інтернету Starlink від SpaceX і використовуватися для майнінгу криптовалюти Marscoin.

Якщо зазначені технології будуть реалізовані в першому мобільному телефоні Tesla, то це матиме неабиякий вплив на індустрію. Однак чи випустить компанія пристрій, і як саме він буде виглядати в підсумку, залишається загадкою.

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