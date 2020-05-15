У Google Chrome з'явиться групування вкладок і виділення їх кольором

Компанія Google анонсувала оновлення у своєму браузері Chrome, в якому з'явиться можливість групувати вкладки і виділяти їх кольором. Фахівці повідомили, що кілька місяців тестували функцію.

Оновлення у десктопних версіях для Windows, MacOS, Linux і Chrome OS з'явиться уже в травні, а поки користувачі можуть протестувати бета-версію.

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Розробники рекомендують групувати вкладки за темами, ступенем терміновості виконання завдань або, наприклад, за досягнутому прогресу.

"Є два типи людей: мінімалісти, у яких відкрито всього кілька вкладок одночасно, і колекціонери, у яких вкладок значно більше. І для тих, і для інших ми пропонуємо новий спосіб організації: угруповання вкладок", – йдеться у релізі Google.

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