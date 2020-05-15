На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Google Chrome з'явиться групування вкладок і виділення їх кольором
-
- 12
Компанія Google анонсувала оновлення у своєму браузері Chrome, в якому з'явиться можливість групувати вкладки і виділяти їх кольором. Фахівці повідомили, що кілька місяців тестували функцію.
Оновлення у десктопних версіях для Windows, MacOS, Linux і Chrome OS з'явиться уже в травні, а поки користувачі можуть протестувати бета-версію.
І ще: YouTube Music замінить сервіс Google Play Music: як перенести колекції
Розробники рекомендують групувати вкладки за темами, ступенем терміновості виконання завдань або, наприклад, за досягнутому прогресу.
"Є два типи людей: мінімалісти, у яких відкрито всього кілька вкладок одночасно, і колекціонери, у яких вкладок значно більше. І для тих, і для інших ми пропонуємо новий спосіб організації: угруповання вкладок", – йдеться у релізі Google.
Читайте також: Аналітики назвали найпопулярніші додатки та ігри для Android і iOS
-
11:53У США продають накладні груди і м'язи для успішних побачень в Zoom
-
11:27У Google Chrome з'явиться групування вкладок і виділення їх кольором
-
11:15Привітання з Днем сім'ї 2020: найкращі вірші, смс і проза для рідних
-
11:01Настя Каменських випустила кліп Воспоминания: дивіться архівні кадри з Потапом
-
10:50GTA V роздають безкоштовно в Epic Game Store: як скачати гру
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:22Як зробити огірок смачнішим: дівчина прославилася у мережі через дивну кулінарну хитрість
-
09:49Австралійська шеф-кухар розсекретила незвичайний інгредієнт для приготування яєчні
-
09:21Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 15 травня
-
08:54Експерти спрогнозували, хто стане першим у світі трильйонером
-
08:27Три прості правила, як не погладшати під час роботи вдома
-
07:53Ранок буде бадьорим: 5 незвичайних способів приготування кави
-
07:31В Україні з'явився гібридний кросовер Honda
-
07:16Погода в Україні 15 травня: у яких областях пройдуть дощі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
- 14 травня
-
21:56Queen покаже концерт-триб'ют Фредді Мерк'юрі: зібрані кошти підуть на боротьбу з COVID-19
-
21:2410 вагомих причин займатися сексом щодня
-
21:0115 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Письменник Харукі Муракамі стане діджеєм на радіо
-
20:23Інсайдер розповів про ключові особливості Samsung Galaxy Note20
-
19:53Названі найкращі фільми року за версією The Guardian
-
19:43Зірка Ван Хелсінга висміяла кулінарні майстеркласи знаменитостей: кумедне відео
-
19:25Надя Дорофєєва спокусливо оголила ніжки
-
19:13Відома дата прем'єри нового Porsche 911 Targa: чим він особливий
-
18:55У мережі знайшли двійника принцеси Шарлотти: фотофакт
-
11:15Привітання з Днем сім'ї 2020: найкращі вірші, смс і проза для рідних
-
09:21Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 15 травня
-
07:16Погода в Україні 15 травня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 травня
-
21:2410 вагомих причин займатися сексом щодня
-
18:10Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
-
15:00Святослав Вакарчук святкує 45! Отримай пораду з пісні ювіляра
-
12:32Як Джамала 4 роки тому виграла Євробачення: відео дня, що вражає до мурах
-
10:53Другий етап послаблення карантину: що відкриють в Україні з 22 травня
-
09:32Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 14 травня
-
07:14Погода в Україні 14 травня: від холоду і дощів до спеки
- 13 травня
-
21:26Справжні секс-бомби: жінки цих трьох знаків Зодіаку обожнюють секс
-
18:34Критики проти глядачів: ТОП 5 фільмів, які отримали найбільш суперечливі оцінки
-
15:41Прогулянки вулицями та посиденьки на терасах: уряд зняв обмеження у 2 людини
-
14:17Грицай прокоментував відповідь Усика: Вирішуй – Олександр ти чи Алєксандр
-
12:15Молодіжний сленг українською: 10 синонімів до популярних слів, які у всіх на слуху
-
10:35Киця: DZIDZIO та Оля Цибульська випустили новий спільний кліп
-
09:17Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 13 травня
-
07:0060 пісень, які врятували мені життя: плейлист музики від Боно з U2
- 12 травня
-
21:32Коли є лише 5 хвилин: 7 порад, які зроблять швидкий секс крутішим
-
18:34Не лише Шерлок: 15 найкращих британських серіалів за версією Esquire
-
15:11Стоп культурний карантин: 12 травня в Україні відбудеться масштабна акція
-
12:05Долина нарцисів на Закарпатті відновила роботу: свіжі фото заповідника
-
09:31Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 12 травня
-
07:15Погода в Україні 12 травня: точний прогноз по містах
- 11 травня
-
21:24Названа одна з головних складових щасливих стосунків