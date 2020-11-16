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В Instagram з'явиться режим зникнення повідомлень: як працює нова функція

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В Instagram з'явиться режим зникнення повідомлень: як працює нова функція - фото 1

Користувачі Facebook Messenger і Instagram отримають можливість відправляти повідомлення, які згодом самознищуються. Така опція вже доступна для юзерів, але поки тільки у США.

Відзначається, що зникаючі повідомлення нагадують аналогічну функцію в інших месенджерах, але мають і свої відмінності.

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У режимі Vanish Mode повідомлення буде видалятися після того, як співрозмовник вийшов з діалогу. При цьому користувач буде попереджений, якщо його співрозмовник зробив скріншот бесіди в секретному режимі.

Facebook Messenger вже отримав цю опцію, але поки вона доступна тільки для США. У Instagram секретні чати з'являться найближчим часом.

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Джерело: messengernews
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