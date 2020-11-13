Instagram змінив головну сторінку вперше за кілька років: що нового

Соціальна мережа Instagram не відстає від трендів і старається йти у ногу з часом. Тож в інтерфейсі додатку відбулися чергові зміни і з'явилися нові функції.

На головній сторінці Instagram з'явилася вкладка Reels – функція, що дозволяє створювати ролики TikTok-формату, а також вкладка Shop – сторінка покупок з можливістю оплатити їх через Facebook Pay.

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У компанії пояснили зміни тим, що у 2020 році Instagram побачив "вибух коротких розважальних відеороликів", а люди стали частіше купувати в інтернеті і звертатися до авторів контенту за рекомендаціями. На його думку, змінилося і ставлення людей "до створення культури і насолоди нею".

Наш найголовніший ризик полягає не в тому, що ми змінюємося занадто швидко, а в тому, що ми не змінюємося і стаємо неактуальними, – сказав глава Instagram Адам Моссера.

Вкладка з лайками інших користувачів і сторінка створення публікації тепер будуть розташовані поруч з месенджером.

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