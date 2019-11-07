Кішка відлупцювала поліцейського і стала зіркою Reddit (відео)

Нахабна кішка підкорила мережу через своє ставлення до поліції. Тваринка вирішила стати зіркою сюжету, а охоронця спокою на вулицях ще й побила. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з нікомThund3rbolt поділився уривком з інтерв'ю, яке за короткий час зібрало понад 83 тисячі переглядів. А все тому, що головними героями сюжету стали поліцейський та кішка. Не важко здогадатись, що всі вірусні інтерв'ю стають такими тому, що їх хтось псує, і цей запис не став винятком.

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Поки вартовий порядку серйозно розповідав про стан справ на його плече річко вискочила кішка. Вочевидь, цього для пухнастика було мало і вона вирішила вмоститись на плечах офіцера і відлупцювати його хвостом. Врешті, запис було зіпсовано, а от настрій піднявся у всіх.

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