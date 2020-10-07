В Instagram з'явилася можливість змінити іконку додатка: відеоінструкція

Instagram на честь десятиліття додатка дав користувачам можливість змінити іконку програми. Вибрати можна один варіант з тринадцяти можливих.

Так, ви можете встановити один з декількох варіантів вигляду іконки додатка Instagram. Серед запропонованих варіантів є райдужна, золота, чорна, біла і дуже темна іконки. Є навіть класичний значок у вигляді Полароїд.

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Щоб зробити це, треба оновитися до останньої версії програми, зайти в налаштування і потягнути екран вниз.

Here’s a vid of the secret! pic.twitter.com/ZlRIWWa0s7 — Patrick Kosmowski (@kosmowskipat) October 6, 2020

Поки що можливість змінити значок програми з'явилася не у всіх користувачів. Також відомо, що в анонсі соцмережі йдеться про зміну іконки "в цьому місяці", так що є ймовірність, що ця функція не збережеться надовго.

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