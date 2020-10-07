Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

В Instagram з'явилася можливість змінити іконку додатка: відеоінструкція

  • 22
В Instagram з'явилася можливість змінити іконку додатка: відеоінструкція - фото 1

Instagram на честь десятиліття додатка дав користувачам можливість змінити іконку програми. Вибрати можна один варіант з тринадцяти можливих.

Так, ви можете встановити один з декількох варіантів вигляду іконки додатка Instagram. Серед запропонованих варіантів є райдужна, золота, чорна, біла і дуже темна іконки. Є навіть класичний значок у вигляді Полароїд.

Це цікаво: Приховані можливості профілю в Instagram, які має знати кожен

Щоб зробити це, треба оновитися до останньої версії програми, зайти в налаштування і потягнути екран вниз.

Поки що можливість змінити значок програми з'явилася не у всіх користувачів. Також відомо, що в анонсі соцмережі йдеться про зміну іконки "в цьому місяці", так що є ймовірність, що ця функція не збережеться надовго.

Читайте також: У месенджері WhatsApp з'явилася низка нових функцій: вони вам сподобаються

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-8 нових серіалів жовтня 2020, які варто переглянути
  • 30 вересня, 12:19
  • 391
Тест на характер: виберіть місце в літаку і дізнайтесь більше про себе
  • 27 вересня, 15:29
  • 6423
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2563551
Загрузка...
Новини