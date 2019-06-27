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В Instagram зникне лічильник лайків

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В Instagram зникне лічильник лайків - фото 1
В Instagram зникне лічильник лайків / socialmediaexplorer

Керівник популярної соцмережі Instagram Адам Моссері розповів, що розробники шукають шляхи приховати кількість лайків під фотографіями. Таким чином керівництво хоче захистити користувачів від стресу, пов'язаного з порівнянням себе з іншими.

Зокрема, розглядається механізм приватного лічильника, коли бачити кількість лайків зможе лише автор фото. Моссері вважає, що це повинно допомогти людям зосередитися на спілкуванні, замість постійного порівняння себе з іншими.

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Уже кілька місяців тестується відмова від лайків. До теперішнього моменту з'явилися скріншоти того, як буде виглядати соціальна мережа без зазначеної кількості лайків в акаунтах.

В Instagram зникне лічильник лайків - фото 336771

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Джерело: cbsnews
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