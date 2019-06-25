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Доступний обраним: керівник Facebook проїхався по Apple
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Компанія Apple часто дорікає Google і Facebook, що вони недостатньо уваги приділяють приватності користувачів. Довгий час технологічні гіганти ніяк не реагували на висловлювання "яблучної" корпорації, але глава Facebook з глобальних питань вирішив нарешті дати відсіч.
Він порівняв Apple з ексклюзивним клубом для обраних.
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Під час виступу в Берліні ексзаступник прем'єр-міністра Британії та ексглава Ліберально-демократичної партії Нік Клегг, який нині очолює відділ Facebook з глобальних питань, прокоментував висловлювання Apple.
Facebook безкоштовний – він призначений для всіх. Деякі інші великі технологічні компанії заробляють гроші, продаючи дороге обладнання або послуги з передплати, а в деяких випадках і те, і інше. Вони орієнтовані на споживачів розвинених і багатих країн. Це ексклюзивний клуб, доступний тільки обраним споживачам, у яких є можливість купувати дороге обладнання та послуги, – заявив Нік Клегг.
За словами колишнього політика, у Facebook немає ніякої ексклюзивності, VIP-доступу або бізнес-класу. Їх сервіси доступні для студентів у Гватемалі, скотарів на Середньому Заході США, офісних працівників у Мумбаї, технічних стартапів у Найробі і водіїв таксі в Берліні. Клегг зазначив, що їх технології вільно доступні кожному і зараз сервісами компанії користується понад два мільярди осіб.
Facebook дійсно пропонує свої послуги безкоштовно, але водночас збирає всілякі дані про користувачів, заробляючи на рекламі.
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