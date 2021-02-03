В Instagram розповіли про нову функцію, яка дозволить відновляти видалені дописи

Творці соцмережі Instagram розповіли про нову функцію, яка дозволяє відновлювати видалені публікації. З її допомогою у користувачів сервісу з'являється нові можливості з управління контентом.

Поява нової функції дозволяє користувачам додатку Instagram повертати видалені Stories протягом доби. А дописи можна відновлювати протягом 30 днів. Також сервіс створив спеціальну програму, яка покращує безпеку інформації користувачів. Тепер для злому акаунта потрібно набагато більше часу, оскільки є додаткова верифікація.

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"Нам відомо, що ці функції дуже потрібні були людям, з цієї причини зараз доступний перегляд і відновлення видаленого контенту у додатку Instagram", – повідомили представники пресслужби сервісу.

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