Netflix тестує таймер сну, який буде зупиняти відео, коли користувач засинає

Стрімінгова платформа Netflix працює над запуском таймера сну в додатку. Компанія вже тестує нову функцію на пристроях з операційною системою Android.

За допомогою таймера глядачі зможуть налаштувати час перегляду, після закінчення якого програвання відео зупиниться і ви нічого не пропустите, якщо заснете. В налаштуваннях є 4 варіанти: 15 хвилин, 30 хвилин, 45 хвилин або після закінчення фільму / серії. При роботі таймера наступні епізоди не будуть відтворюватися автоматично.

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Після вдалого тестування на Android, Netflix розширить функцію таймера і на інші пристрої. А ось як це виглядає:

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