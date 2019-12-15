В Instagram обговорюють відверте відео Тіни Кароль

Здавалося б, українській поп-діві Тіні Кароль вже нічим здивувати шанувальників. Але співачка на цей раз розбурхала користувачів мережі спокусливим відео із сексуальною жінкою.

За останній рік Тіна Кароль доволі часто ділилася в соцмережах відвертими кадрами, чим викликала захоплення і водночас здивування у своїх відданих фанатів. А тепер артистка опублікувала вельми цікаве відео з жінкою. Але це зовсім не те, про що багато хто міг помилково подумати.

До слова: Тіна Кароль і Юлія Саніна представили спільну пісню "Вільна": потужний кліп

Так, Кароль не стала цікавитися жінками, а лише вирішила розширити свій репертуар і записала нову пісню разом з солісткою групи ТНЕ HARDKISS Юлією Саніною. Таким чином, артистки вже навіть представили свій кліп до пісні "Вільна", яка стала офіційним саундтреком до романтично-фентезійної стрічки "Віддана".

Варто відзначити, що відео вийшло дуже чуттєвим і атмосферних. Одним словом, в стилі Тіни Кароль. Професіоналізму цієї жінки можна лише позаздрити, оскільки вона завжди повністю вкладається в кожну свою роботу, щоб в кінцевому підсумку показати щось вражаюче.

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