В Instagram новий тренд, який підходить всім

В соцмережі Instagram набуває популярності новий тренд, який дозволяє зробити ідеальне фото.

Дівочі селфі вже не настільки популярні, як кілька років тому, адже на зміну їм прийшло чимало нових трендів. Одним із таких став "шмайл", але не подумайте нічого поганого. "Шмайл" – це посмішка з закритими очима (слово походить від англійських smile та eyes shut). Такий тренд доволі легко повторити і виглядають знімки невимушено. До того ж, зірки активно користуються "шмайлом". Щоправда, самостійно зробити ідеальний "шмайл" не так просто, тому про селфі можна забути.

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