Новий-старий тренд: у моду повернулися в'язані сумки

Ці новомодні сумки виглядають як авоськи бабусь.

В'язані сумки і сумки-макраме – яскраві представники популярної нині етичною моди, а також свідоцтво актуальності тренда на hand-made речі.

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Як повідомляє fashionista, останні кілька сезонів дизайнери на подіумах демонструють стійке захоплення в'язаними речами у бабусиному стилі, особливо це помітно за кількістю милих і яскравих в'язаних аксесуарів. Особливо сумок, з чого стало зрозуміло, що в'язка тепер вважається не тільки захопленням для бабусь і майстрів, що виготовляють знамениті афганські ковдри. В'язані сумки дивують формами, кольорами і розмірами.

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