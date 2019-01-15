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Новий-старий тренд: у моду повернулися в'язані сумки

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В'язані сумки дивують формами - фото 1
В'язані сумки дивують формами / ilovecreate

Ці новомодні сумки виглядають як авоськи бабусь.

В'язані сумки і сумки-макраме – яскраві представники популярної нині етичною моди, а також свідоцтво актуальності тренда на hand-made речі.

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Як повідомляє fashionista, останні кілька сезонів дизайнери на подіумах демонструють стійке захоплення в'язаними речами у бабусиному стилі, особливо це помітно за кількістю милих і яскравих в'язаних аксесуарів. Особливо сумок, з чого стало зрозуміло, що в'язка тепер вважається не тільки захопленням для бабусь і майстрів, що виготовляють знамениті афганські ковдри. В'язані сумки дивують формами, кольорами і розмірами.

Новий-старий тренд: у моду повернулися в'язані сумки - фото 301382

Новий-старий тренд: у моду повернулися в'язані сумки - фото 301383

Новий-старий тренд: у моду повернулися в'язані сумки - фото 301384

Новий-старий тренд: у моду повернулися в'язані сумки - фото 301385

Новий-старий тренд: у моду повернулися в'язані сумки - фото 301386

Новий-старий тренд: у моду повернулися в'язані сумки - фото 301387

Новий-старий тренд: у моду повернулися в'язані сумки - фото 301388

Новий-старий тренд: у моду повернулися в'язані сумки - фото 301389

Новий-старий тренд: у моду повернулися в'язані сумки - фото 301390

Новий-старий тренд: у моду повернулися в'язані сумки - фото 301391

Новий-старий тренд: у моду повернулися в'язані сумки - фото 301392

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Джерело: toopics
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