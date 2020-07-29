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В Instagram набирає популярності сторінка, де колекціонують фото потворних речей
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Фотографії безглуздих об'єктів збирають автори акаунта Ugly Design в Instagram. Ведуть сторінку друзі-дизайнери зі Швейцарії – Йонас Ніффенеггер і Себастьян Матіс.
Звертати увагу на потворні речі хлопці почали з 2013 року, коли відвідали меблеву виставку в Мілані: там їхню уяву вразила ванна, стилізована під диван. З того часу Йонас і Себастьян почали змагатися, хто з них знайде приклад найепічнішого дизайну.
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У 2016 році друзі почали публікувати зібрані картинки в Instagram. Відтоді на їхній акаунт підписалися понад 580 тисяч користувачів. Автори впевнені: блог став популярним, тому що їхній контент чудово потворний. Проте Йонас і Себастьян вважають, що потворне насправді надихає. Себастьян, наприклад, взагалі вважає, що чимало з опублікованих ними предметів можна назвати гарними. Він зізнався, що заплакав би, якби такі речі просто зникли – без них світ був би нестерпно нудним.
"Ми хочемо ділитися альтернативною естетикою – не тими однотипними речами, які публікують в Instagram автори інших акаунтів. Чим потворніше – тим краще. Спочатку ми розглядали потворність в дизайні як щось неправильне і намагалися класифікувати ці недоліки за критеріями, яким нас навчали в університеті. Поступово ми почали помічати неповторність в цій неестетичній естетиці, і ми більше не вважаємо, що безобразність – це щось негативне", – розповів Йонас.
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