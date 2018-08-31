Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

В Instagram кожен користувач зможе отримати синю галочку

  • 87
Синя галочка в Instagram не для обраних - фото 1
Синя галочка в Instagram не для обраних / techcrunch

Компанія Instagram вводить верифікацію акаунтів для всіх користувачів соцмережі. Таке рішення компанія прийняла в цілях безпеки для своїх користувачів.

Раніше синю галочку, яка підтверджувала, що обліковий запис є офіційною сторінкою користувача, могли отримати тільки знаменитості, громадські діячі, великі компанії та популярні облікові записи з великою кількістю підписників.

І ще: Facebook запускає власний YouTube

Тепер нововведення дозволить кожному охочому підтвердити справжність свого акаунту й отримати заповітну синю галочку.

В Instagram кожен користувач зможе отримати синю галочку - фото 272986

Для цього необхідно зайти в налаштування облікового запису та відправити запит на верифікацію. Для того, щоб сторінка отримала підтвердження, необхідно вказати справжнє ім'я і надати копію документів, які підтверджують вашу особистість. Адміністратори сервісу розглянуть заявку на верифікацію і вирішать, чи можна її схвалити чи ні.

В Instagram кожен користувач зможе отримати синю галочку - фото 272987

Крім того, соцмережа планує ще одне оновлення, за допомогою якого підписникам буде доступна деяка інформація про інші акаунти. Наприклад, користувачі зможуть перевірити, коли була створена сторінка, чи міняли її назву, в якій країні вона зареєстрована і чи використовує обліковий запис рекламу.

Не засиджуйтесь: YouTube буде попереджати, коли варто зробити паузу

Джерело: techcrunch
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 727
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 511
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461047
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Instagram