В Instagram кожен користувач зможе отримати синю галочку

Компанія Instagram вводить верифікацію акаунтів для всіх користувачів соцмережі. Таке рішення компанія прийняла в цілях безпеки для своїх користувачів.

Раніше синю галочку, яка підтверджувала, що обліковий запис є офіційною сторінкою користувача, могли отримати тільки знаменитості, громадські діячі, великі компанії та популярні облікові записи з великою кількістю підписників.

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Тепер нововведення дозволить кожному охочому підтвердити справжність свого акаунту й отримати заповітну синю галочку.

Для цього необхідно зайти в налаштування облікового запису та відправити запит на верифікацію. Для того, щоб сторінка отримала підтвердження, необхідно вказати справжнє ім'я і надати копію документів, які підтверджують вашу особистість. Адміністратори сервісу розглянуть заявку на верифікацію і вирішать, чи можна її схвалити чи ні.

Крім того, соцмережа планує ще одне оновлення, за допомогою якого підписникам буде доступна деяка інформація про інші акаунти. Наприклад, користувачі зможуть перевірити, коли була створена сторінка, чи міняли її назву, в якій країні вона зареєстрована і чи використовує обліковий запис рекламу.

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