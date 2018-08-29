Facebook запускає власний YouTube

Facebook оголосила, що їх відеосервіс Watch, який вже рік працює у США, стане доступним по всьому світу.

"Ми підтримуємо творців контенту по всьому світу, допомагаючи їм заробляти гроші на своїх відео і краще розуміти, як працює їх контент", – йдеться в повідомленні Facebook.

І ще: Співробітники Facebook почали тестувати додаток знайомств

Також в адміністрації соцмережі відзначають, що автори відео на Facebook Watch в Великобританії, Ірландії, Австралії та Нової Зеландії зможуть заробляти на рекламних паузах. А вже в наступному місяці сервіс буде доступний ще в 21 країнах, включаючи Францію, Німеччину, Іспанію, Аргентину і Таїланд. Щоб монетизувати своє відео, авторам контенту треба буде набрати 10 тисяч дописувачів або мати більше 30 тис. однохвилинних переглядів на місяць.

Відеосервіс Watch стане доступним по всьому світу

А ще соціальна мережа Facebook почала застосовувати алгоритми оцінки надійності новинних видань до користувачів. Як повідомляється, відтепер компанія буде надавати кожному користувачеві оцінку від нуля до десяти.

Читайте також: Facebook і Instagram отримали функцію контролю часу