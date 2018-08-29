Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Facebook запускає власний YouTube

  • 42
Сервіс буде доступний в 21 країнах світу - фото 1
Сервіс буде доступний в 21 країнах світу / oath

Facebook оголосила, що їх відеосервіс Watch, який вже рік працює у США, стане доступним по всьому світу.

"Ми підтримуємо творців контенту по всьому світу, допомагаючи їм заробляти гроші на своїх відео і краще розуміти, як працює їх контент", – йдеться в повідомленні Facebook.

І ще: Співробітники Facebook почали тестувати додаток знайомств

Також в адміністрації соцмережі відзначають, що автори відео на Facebook Watch в Великобританії, Ірландії, Австралії та Нової Зеландії зможуть заробляти на рекламних паузах. А вже в наступному місяці сервіс буде доступний ще в 21 країнах, включаючи Францію, Німеччину, Іспанію, Аргентину і Таїланд. Щоб монетизувати своє відео, авторам контенту треба буде набрати 10 тисяч дописувачів або мати більше 30 тис. однохвилинних переглядів на місяць.

Відеосервіс Watch стане доступним по всьому світу - фото 272934
Відеосервіс Watch стане доступним по всьому світу

А ще соціальна мережа Facebook почала застосовувати алгоритми оцінки надійності новинних видань до користувачів. Як повідомляється, відтепер компанія буде надавати кожному користувачеві оцінку від нуля до десяти.

Читайте також: Facebook і Instagram отримали функцію контролю часу

Джерело: oath
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1735
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 727
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 511
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології