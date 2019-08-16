В Instagram користувачі зможуть маркувати недостовірні публікації

Адміністрація Instagram має намір представити нову функцію, що дозволить користувачам по всьому світу маркувати публікації, які, на їхню думку, не заслуговують на довіру. Про це заявила офіційний представник компанії Facebook, якій належить Instagram, Стефані Отуей.

Як зазначається, користувачі зможуть вказати, що вважають будь-яку публікацію некоректною, уточнивши, що в ній наводиться недостовірна інформація. У цьому випадку цей контент перевірять партнери Facebook з-поміж засобів масової інформації та дослідницьких організацій. Вони, як вважають в компанії, зможуть встановити, чи є матеріали достовірними.

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Користувачі Instagram маркуватимуть фейкові дописи

Як пояснила Отуей, за підсумками перевірки партнери Facebook вкажуть, чи вважають вони публікацію такою, яка відповідає чи не відповідає дійсності. У будь-якому випадку зазначені матеріали не будуть видалені. Якщо буде встановлено, що вони не заслуговують на довіру, співробітники Instagram посприяють тому, щоб кількість користувачів, які можуть ознайомитися з таким дописом, була зменшена. Для цього, зокрема, можуть бути видалені деякі тематичні мітки публікацій.

Функція вже доступна користувачам в США. Протягом двох тижнів її представлять по всьому світу. Аналогічний сервіс вже є в соцмережі Facebook.

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