Google представила серію шрифтів, які повинні підвищити швидкість читання

Компанія Google разом з дизайнером шрифтів Томасом Джокіном розробила серію шрифтів Lexend, які повинні підвищити швидкість читання тексту. Про це йдеться в блозі Google.

Серія Lexend складається з восьми шрифтів. Користувачі можуть вибирати стиль, який підходить їм найкраще. Шрифти доступні у Google Документах, таблицях і презентаціях. Щоб вибрати шрифт цієї серії, потрібно зайти у вкладку зі шрифтами, вибрати опцію "інші шрифти" і ввести в пошуку Lexend.

І ще: У Facebook на Android з'явився темний режим

"Ці шрифти враховують типографічні чинники, такі як розмір і відстань [між буквами і словами], які, як сподіваються розробники шрифтів, поліпшать швидкість читання", – відзначили в компанії.

Читайте також: Варто знати: коли можна починати спойлерити про серіали та фільми