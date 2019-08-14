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Google представила серію шрифтів, які повинні підвищити швидкість читання

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Google представила нові шрифти для читання - фото 1
Google представила нові шрифти для читання / houseofmonogram

Компанія Google разом з дизайнером шрифтів Томасом Джокіном розробила серію шрифтів Lexend, які повинні підвищити швидкість читання тексту. Про це йдеться в блозі Google.

Серія Lexend складається з восьми шрифтів. Користувачі можуть вибирати стиль, який підходить їм найкраще. Шрифти доступні у Google Документах, таблицях і презентаціях. Щоб вибрати шрифт цієї серії, потрібно зайти у вкладку зі шрифтами, вибрати опцію "інші шрифти" і ввести в пошуку Lexend.

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"Ці шрифти враховують типографічні чинники, такі як розмір і відстань [між буквами і словами], які, як сподіваються розробники шрифтів, поліпшать швидкість читання", – відзначили в компанії.

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Джерело: googleblog
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