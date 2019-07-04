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Кумедний челендж: собак змушують перестрибувати через прозору плівку (веселі відео)

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Invisible Challenge - фото 1
Invisible Challenge / indiatoday

У соцмережах набирає популярності новий челендж з тваринами. Для одних псів "невидима стіна" виявилася непереборною перешкодою, а інші просто проривають її, навіть не помітивши.

На початку липня в інтернеті поширився Invisible Challenge (Невидимий – для участі в ньому власники собак натягують у дверних проходах харчову плівку і змушують вихованців перестрибувати через неї.

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Собаки врізаються мордою в "невидиму стіну" і не можуть зрозуміти, що відбувається, поки їхні господарі або кепкують над тваринами заради лайків в соцмережах, або хочуть дізнатися, наскільки розумні їхні улюбленці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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