Кумедний челендж: собак змушують перестрибувати через прозору плівку (веселі відео)

У соцмережах набирає популярності новий челендж з тваринами. Для одних псів "невидима стіна" виявилася непереборною перешкодою, а інші просто проривають її, навіть не помітивши.

На початку липня в інтернеті поширився Invisible Challenge (Невидимий – для участі в ньому власники собак натягують у дверних проходах харчову плівку і змушують вихованців перестрибувати через неї.

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Собаки врізаються мордою в "невидиму стіну" і не можуть зрозуміти, що відбувається, поки їхні господарі або кепкують над тваринами заради лайків в соцмережах, або хочуть дізнатися, наскільки розумні їхні улюбленці.

tried to do the #invisiblechallenge with Heidi but she’s too smart pic.twitter.com/Sd8lBssh3U — becky (@whendodiee) 3 липня 2019 р.

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