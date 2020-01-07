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В Індонезії знайшли найбільшу в світі квітку: фотофакт

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Раффлезія - фото 1
Раффлезія / raflezija.blogspot

В Індонезії знайшли квітку, яка в діаметрі перевищує 120 сантиметрів, що робить її найбільшою квіткою у світі.

"Раффлезія, що недавно зацвіла в лісі на Заході Суматри, має діаметр близько 120 сантиметрів, що робить її найбільшою квіткою, яку коли-небудь фіксували", – розповіли в виданні. Варто зазначити, що попередній рекорд належав рослині цього ж виду – раффлезії, яка була на 10 сантиметрів меншою.

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В Індонезії знайшли найбільшу в світі квітку: фотофакт - фото 378507

"У рослини немає коренів або листя – вона паразит. Раффлезія харчується рослиною-господарем, беручи від неї воду і поживні речовини. Вона помітна лише тоді, коли проривається через рослину-господаря, щоб розкрити квіти", – пояснили в ЗМІ.

Відомо, що ця квітка має неприємний запах, схожий на гниле м'ясо. Так рослина приваблює комах, які її запилюють. Раффлезія цвіте всього тиждень.

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Джерело: cnn
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