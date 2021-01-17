В Індонезії зірки Instagram стали пріоритетною групою для вакцинації

В Індонезії блогерів внесли у список пріоритетних груп для вакцинації проти коронавірусної інфекції. У МОЗ розраховують, що знаменитості підвищать довіру до вакцини – поки на щеплення згодні тільки 37% громадян країни.

Вакцинація інфлюенсерів, як сподівається влади країни, допоможе переконати громадян у необхідності щеплення. Серед перших препарат від COVID-19 також отримають медичні працівники.

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Одним з перших приклад подав телеведучий Раффі Ахмад, на якого в Instagram підписано майже 50 млн осіб. "Не бійтеся вакцин", – написав він у соцмережі і показав, як йому робили щеплення.

Однак він порушив введені в країні правила соціального дистанціювання і відправився гуляти, хоча імунітет за пару годин не з'являється. Ахмаду довелося публічно вибачатися.

Найближчим часом вакцину від COVID-19 також отримають музиканти з групи Noah і співачка Ріса Сарасваті, повідомили в індонезійському МОЗ. В Індонезії застосовують китайську вакцину CoronaVac.

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