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Брюса Вілліса безцеремонно вигнали з магазину: що наробив актор

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Брюс Вілліс - фото 1
Брюс Вілліс / instagram

Голлівудський актор Брюс Вілліс потрапив в неприємний інцидент. Знаменитість попросили покинути один з супермаркетів Лос-Анджелеса після того, як він відмовився надіти на обличчя захисну маску.

65-річний актор зайшов в приміщення без засобів захисту, тому охорона підійшла до нього і попросила одягнути маску, але Брюс відмовився.

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Через таку поведінку зірку не пропустили в магазин і попросили вийти. Примітно те, що на шиї у знаменитого актора була бандана, яку він міг використовувати як маску, але чомусь цього не зробив. На виході з магазину його встигли зняти папараці.

Жителі Лос-Анджелеса стали обурюватися такою поведінкою голлівудського актора, тому він поспішив дати ЗМІ коментар, в якому вибачився за свій вчинок і закликав усіх дотримуватися карантинних правил.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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