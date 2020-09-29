В Індонезії сфотографували дитинчат рідкісних тварин

У національному парку Індонезії Уджунг-Кулон в об'єктив фотопастки потрапили два дитинчати яванського носорога.

Примітно, що цей вид носорогів на межі зникнення і вважається одним з найбільш рідкісних на планеті.

І ще: У Чорнобильській зоні вдалося сфотографувати тварину, яка не підпускає до себе близько

Наглядачі нацпарку розповіли, що сфотографувати вдалося потомство самця на прізвисько Лютер і самки Хелен, яка також є в кадрі.

Розташований на заході острова Ява нацпарк Уджунг-Кулон є останнім місцем проживання яванських носорогів. Поява дитинчат після декількох років скорочення популяції дає надію на збереження виду. Беручи до уваги цих дитинчат, всього налічується 74 особини яванського носорога. Колись цей вид був дуже поширений в Південно-Східній Азії, однак сильно постраждав від полювання і зміни середовища проживання.

Носороги

Це цікаво: Не ведіться: учені розповіли, скільки разів на день потрібно годувати кота