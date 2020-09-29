Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

В Індонезії сфотографували дитинчат рідкісних тварин

  • 13
Яванський носоріг - фото 1
Яванський носоріг / intlrhinofoundation

У національному парку Індонезії Уджунг-Кулон в об'єктив фотопастки потрапили два дитинчати яванського носорога.

Примітно, що цей вид носорогів на межі зникнення і вважається одним з найбільш рідкісних на планеті.

І ще: У Чорнобильській зоні вдалося сфотографувати тварину, яка не підпускає до себе близько

Наглядачі нацпарку розповіли, що сфотографувати вдалося потомство самця на прізвисько Лютер і самки Хелен, яка також є в кадрі.

Розташований на заході острова Ява нацпарк Уджунг-Кулон є останнім місцем проживання яванських носорогів. Поява дитинчат після декількох років скорочення популяції дає надію на збереження виду. Беручи до уваги цих дитинчат, всього налічується 74 особини яванського носорога. Колись цей вид був дуже поширений в Південно-Східній Азії, однак сильно постраждав від полювання і зміни середовища проживання.

Носороги - фото 427972
Носороги

Це цікаво: Не ведіться: учені розповіли, скільки разів на день потрібно годувати кота

Джерело: phys
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тест на характер: виберіть місце в літаку і дізнайтесь більше про себе
  • 27 вересня, 15:29
  • 5624
Нові пісні вересня: плейлист популярної музики за тиждень
  • 27 вересня, 12:50
  • 197
Мотиваційні відео Вілла Сміта, які змушують надихнутися
  • 25 вересня, 16:21
  • 488
Загрузка...
Новини