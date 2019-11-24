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В Індонезії незвичайним способом відучуватимуть школярів від смартфонів

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Дітей відучатимуть від смартфонів - фото 1
Дітей відучатимуть від смартфонів

Влада індонезійського міста Бандунг запустили програму, щоб допомогти школярам подолати комп'ютерну залежність. Підхід до усунення цієї проблеми вас однозначно здивує!

Як повідомляє CNN, учням молодших класів видають курчат і насіння перцю чилі, розраховуючи на те, що діти будуть витрачати менше часу на гаджети і більше піклуватися про своїх вихованців. Експеримент проводиться поки лише у десяти школах.

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Згідно з останнім дослідженням Hootsuite і We Are Social, щодня інтернет-користувач Індонезії проводить в мережі у середньому 8 годин і 36 хвилин – це на дві години більше за середній показник по світу.

В Індонезії незвичайним способом відучуватимуть школярів від смартфонів - фото 369913
В Індонезії незвичайним способом відучуватимуть школярів від смартфонів - фото 369912

Найбільше часу витрачають на інтернет мешканці Філіппін, Бразилії, Таїланду і Колумбії. Індонезійці посідають п'яте місце в цьому рейтингу.

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Джерело: CNN
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