Перша жінка-режисер Саудівської Аравії зняла фільм для Miu Miu

Miu Miu представив новий фільм із серії Women's Tales – короткометражку The Wedding Singer's Daughter ("Дочка весільної співачки"), яку зняла Хаіфа аль-Мансур, перша жінка-режисер у Саудівській Аравії.

Вона відома за фільмом "Ворожнеча" (2012), який номінували на премію BAFTA як кращий фільм іноземною мовою. Крім того, картину висували на "Оскар" від Саудівської Аравії вперше в історії держави.

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У фільмі для Miu Miu Хаіфа розповідала історію весільної співачки та її дочки. Дія, зрозуміло, розгортається на близькосхідному весіллі. За традицією там діє сегрегація – чоловіки і жінки бенкетують окремо. У компанії один одного арабські жінки можуть зняти абай і похвалитися прихованими під ним вбраннями (чи варто говорити, що в кадрі всі героїні одягнені в Miu Miu з ніг до голови). Але як тільки в кімнату входить чоловік, їм слід знову одягнутися (принаймні, покрити голову). Цей момент, якраз, і показаний у фільмі.

"Весілля – дзеркало суспільства Саудівської Аравії. На них люди діляться за статевою і класовою ознаками", – каже Хаіфа.

За сюжетом під час виступу головної героїні (співачку зіграла Саудівська поп-зірка Ротан Тарабзуні) трапляється технічна проблема, і вирішувати її відправляється маленька дочка співачки.

Прем'єра короткометражки відбулася 3 вересня на кінофестивалі у Венеції.

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