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В Індії знайшли рідкісну черепаху-альбіноса: її порівняли з сиром у чизбургері

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У рідкісної черепахи хроматичний лейкізм - фото 1
У рідкісної черепахи хроматичний лейкізм

У Західній Бенгалії знайшли надзвичайно рідкісну черепаху-альбіноса. Її врятували зі ставка у Бардхамані. Належить рептилія до виду індійських лопатевих черепах.

Зазвичай такі черепахи мають зелене забарвлення, а побачити їх можна у Південній Азії. Вони досягають 22-35-сантиметрових розмірів.

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Черепаха-альбінос трохи менша, та й колір у неї незвичайний. Усе через хроматичний лейкізм, тобто втрату колірної пігментації.

У твіттері черепаху вже порівняли з плавленим сиром в чизбургері, млинцем, печивом, а також персонажем з Mario.

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Джерело: NY Post
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