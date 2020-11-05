В Індії знайшли рідкісну черепаху-альбіноса: її порівняли з сиром у чизбургері

У Західній Бенгалії знайшли надзвичайно рідкісну черепаху-альбіноса. Її врятували зі ставка у Бардхамані. Належить рептилія до виду індійських лопатевих черепах.

Зазвичай такі черепахи мають зелене забарвлення, а побачити їх можна у Південній Азії. Вони досягають 22-35-сантиметрових розмірів.

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Черепаха-альбінос трохи менша, та й колір у неї незвичайний. Усе через хроматичний лейкізм, тобто втрату колірної пігментації.

Today a Yellow Turtle was rescued from a Pond in Burdwan,WB. It's one kind of a rarely occuring Flapshell Turtle. @ParveenKaswan @SanthoshaGubbi @RandeepHooda @rameshpandeyifs pic.twitter.com/enTyNAkxmP — Debashish Sharma, IFS (@deva_iitkgp) October 27, 2020

У твіттері черепаху вже порівняли з плавленим сиром в чизбургері, млинцем, печивом, а також персонажем з Mario.

Holy fuck it's Gold Koopa irl pic.twitter.com/0jhPkyA8qx — The Waffled Doot (@WaffleyDootDoot) November 1, 2020

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