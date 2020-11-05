Незграбні тварини: 10 нефотогенічних моментів

Першість за нефотогенічність точно дістається комусь з цих тварин. Пухнастики стали жертвами об'єктиву камери та невдалого моменту. Дивіться, як смішно їх зловив фотограф.

Якщо на картинах художників та у природі ці тварини красиві та граційні, то на цих світлинах щось пішло не так...

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Часом тварини, як і ми, можуть здаватися дурнуватими та незграбними. Буває, що у ці моменти вони потрапляють в кадр. Ми знаємо, що загалом вони милі та симпатичні, але на цих світлинах вони занадто кумедні, тож можна вдосталь насміятися.

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