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Незграбні тварини: 10 нефотогенічних моментів

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смішні тварини - фото 1
смішні тварини

Першість за нефотогенічність точно дістається комусь з цих тварин. Пухнастики стали жертвами об'єктиву камери та невдалого моменту. Дивіться, як смішно їх зловив фотограф.

Якщо на картинах художників та у природі ці тварини красиві та граційні, то на цих світлинах щось пішло не так...

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Часом тварини, як і ми, можуть здаватися дурнуватими та незграбними. Буває, що у ці моменти вони потрапляють в кадр. Ми знаємо, що загалом вони милі та симпатичні, але на цих світлинах вони занадто кумедні, тож можна вдосталь насміятися.

Незграбні тварини: 10 нефотогенічних моментів - фото 433588

Незграбні тварини: 10 нефотогенічних моментів - фото 433589

Незграбні тварини: 10 нефотогенічних моментів - фото 433590

Незграбні тварини: 10 нефотогенічних моментів - фото 433591

Незграбні тварини: 10 нефотогенічних моментів - фото 433592

Незграбні тварини: 10 нефотогенічних моментів - фото 433593

Незграбні тварини: 10 нефотогенічних моментів - фото 433594

Незграбні тварини: 10 нефотогенічних моментів - фото 433595

Незграбні тварини: 10 нефотогенічних моментів - фото 433596

Незграбні тварини: 10 нефотогенічних моментів - фото 433597

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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