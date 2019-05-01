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В Індії заявили про виявлення слідів снігової людини: фотофакт

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Сліди снігової людини помітили в Індії - фото 1
Сліди снігової людини помітили в Індії / cont

Група альпіністів зі складу армії Індії заявила, що виявила в Гімалаях сліди снігової людини, існування якого ставлять під сумнів більшість вчених. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в Twitter індійської армії.

Відзначається, що 9 квітня альпіністи знайшли поблизу базового табору в Макалу (Гімалаї) сліди величезної стопи розміром 32x15 дюймів – 81х38 сантиметрів.

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"Цю невловиму снігову людину раніше бачили лише один раз – в Національному парку Макалу – Барун", – йдеться в повідомленні.

На опублікованих фотографіях чітко видно відбиток величезної стопи на снігу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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