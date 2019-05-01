В Індії заявили про виявлення слідів снігової людини: фотофакт

Група альпіністів зі складу армії Індії заявила, що виявила в Гімалаях сліди снігової людини, існування якого ставлять під сумнів більшість вчених. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в Twitter індійської армії.

Відзначається, що 9 квітня альпіністи знайшли поблизу базового табору в Макалу (Гімалаї) сліди величезної стопи розміром 32x15 дюймів – 81х38 сантиметрів.

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"Цю невловиму снігову людину раніше бачили лише один раз – в Національному парку Макалу – Барун", – йдеться в повідомленні.

На опублікованих фотографіях чітко видно відбиток величезної стопи на снігу.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) 29 квітня 2019 р.

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