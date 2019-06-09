В Індії зафіксована рекордна 50-градусна спека

Шалено спекотна погода протримається в країні ще кілька днів / Akspic

На початку червня температура в північній частині Індії перевищила 50 градусів за Цельсієм!

У місті Чуру штату Раджастхан стовпчики термометрів піднялися до 50,6 градуса, це трохи менше, ніж в травні 2016 року, коли в Індії була зафіксована рекордна спека в 51 градус за Цельсієм.

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У деяких сусідніх містах температура піднімалася до 47 градусів, в Нью-Делі до 46 градусів. Жителям рекомендовано не виходити на вулицю в найспекотніші години дня. Деякі міста зіткнулися з нестачею прісної води.

Уже відомо як мінімум про 17 загиблих через тепловий удар. За даними індійських учених, понад 40% населення Індії в цьому році постраждають від посухи. Наразі як мінімум, сім міст і селищ Індії входять в ТОП-15 найбільш спекотних місць на планеті. Решта вісім у Пакистані, серед яких місто Джейкобабад, яке вважається найспекотнішим місцем на Землі з температурою повітря 51 градус за Цельсієм.

У метеорологічному ж управлінні Індії заявили, що шалено спекотна погода протримається в країні ще кілька днів.

В Індії екстремальна спека

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