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Яку погоду очікувати в Україні 9 червня

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

9 червня у більшості областей країни пройдуть дощі з грозами, місцями з градом, лише на сході буде сонячно та спекотно. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 9 червня, у неділю, майже по всій Україні пройдуть опади у вигляді короткочасних дощів зі зливами, можливий град та шквали. Лише на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Дніпровщині та Запоріжжі буде малохмарна та сонячна погода. Середня температура коливатиметься від +24+30.

У Києві 9 червня також дощитиме, а повітря вдень прогріється до +27+29.

Прогноз погоди на 9 червня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 9 червня - фото 332928
  • Ужгород +27+29
  • Львів +24+26
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +28+30
  • Черкаси +28+30
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +28+30
  • Херсон +28+30
  • Полтава +28+30
  • Суми +28+30
  • Харків +28+30
  • Дніпро +28+30
  • Запоріжжя +28+30
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +29+31

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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