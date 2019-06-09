Яку погоду очікувати в Україні 9 червня

9 червня у більшості областей країни пройдуть дощі з грозами, місцями з градом, лише на сході буде сонячно та спекотно. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 9 червня, у неділю, майже по всій Україні пройдуть опади у вигляді короткочасних дощів зі зливами, можливий град та шквали. Лише на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Дніпровщині та Запоріжжі буде малохмарна та сонячна погода. Середня температура коливатиметься від +24+30.



У Києві 9 червня також дощитиме, а повітря вдень прогріється до +27+29.

Прогноз погоди на 9 червня у містах України:

Ужгород +27+29

Львів +24+26

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +24+26

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +27+29

Хмельницький +24+26

Житомир +26+28

Чернігів +28+30

Черкаси +28+30

Миколаїв +27+29

Одеса +28+30

Херсон +28+30

Полтава +28+30

Суми +28+30

Харків +28+30

Дніпро +28+30

Запоріжжя +28+30

Донецьк +29+31

Луганськ +29+31

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