В Індії студент з коронавірусом самоізолювався на дереві протягом 11 днів

У районі Налгонда індійського штату Телангана 18-річний індійський студент Рамават Шива Наік провів на дереві 11 днів. Це він зробив після того, як отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Як повідомляє The Print, Шива разом з батьками та сестрою живе у будинку в селі Котанандіконда. Він повинен був самоізолюватись після того, як 4 травня дізнався, що підхопив COVID-19. Однак у будинку Шиви немає окремої кімнати, тому хлопець вирішив побудувати ізолятор прямо на каранджі (вид бобових дерев – редакція) у дворі будинку.

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На дереві Шива зібрав ліжко з бамбука та мотузок. Там він просидів до 15 травня, поки зі студентом не зв'язалися журналісти місцевого видання. Весь цей час він підтримував зв'язок з родиною і друзями за допомогою мобільного телефону. Кожен день батьки приносили Шиві необхідні речі, які він підіймав за допомогою відра і мотузки.

Приїзд журналістів привернув увагу інших мешканців селища і поліції. Шиву відправили до місцевого хостела, обладнаного 13 травня під приміщення для самоізоляції.

До появи цього ізолятора мешканцям, котрі заразилися на коронавірус, потрібно було їхати у вакцинальний пункт, розташований за 5 кілометрів від села. Однак і там їм не могли надати допомогу через брак місць. Тому більшість мешканців самоізолювалися у ванних, тимчасових хатинах і навіть в полях.

З 21 квітня в Індії щодня виявляли понад 300 тисяч випадків зараження коронавірусом. За даними Університету Джонса Хопкінса, з початку пандемії в країні виявили близько 25,3 мільйона випадків зараження, від коронавірусу померли понад 278 тисяч осіб.

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