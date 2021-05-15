88-річний художник-любитель показав за допомогою малюнків свій рік на карантині

88-річний художник-аматор Роберт Сіман намалював 365 малюнків. Усе завдяки карантину, пов'язаному з пандемією COVID-19. На своїх ілюстраціях чоловік хотів показати емоції, які він переживав за цей час.

Як пише AP, Сіман малює з дитинства, але довгий час працював у сфері нерухомості. Він залишив кар'єру у 60 років і почав малювати. Але щоб повною мірою перетворити хобі на професійну справу, потрібен був карантинний період, під час якого він почав серію, яка принесла йому популярність.

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"У дитинстві я постійно коливався між двома протилежними станами, намагаючись розібратися, інтроверт я або екстраверт, – розповідає художник. – Якби я був інтровертом, я б засів у кімнаті зі столом для малювання, і малював годинами. Саме цим я зараз і займаюся".

11 травня 2021 року відбувся рівно рік відтоді, як Роберт почав малювати щодня. За цією справою він проводить близько 6 годин на день. Художник живе і працює у будинку для літніх людей Мейплвуд у штаті Нью-Гемпшир.

Він переїхав у будинок для людей похилого віку за 2 тижні до початку пандемії. Протягом декількох місяців жителям установи забороняли виходити з кімнат, тому Сіман вирішив присвятити час, що звільнився малюванню.

"Я повернувся до того, чим займався, коли мені було 11 років, – каже Роберт. – І це круто, мені подобається. Мені так пощастило, що я можу цим займатися".

Для своїх химерних ілюстрацій художник використовує кольорові олівці, туш і акварель.

"Перша думка, яка до мене прийшла – створити похмурі малюнки, які показують наш стан від ув'язнення та складнощів, викликаних пандемією. Але ідея розвивалася, і я подумав, що буде цікаво робити по одному малюнку на день", – розповів Сіман.

Він почав відправляти малюнки своїй доньці Робін Хейз й іншим родичам. Потім почав ділитися ними у фейсбуці, а ще пізніше – став продавати на сайті Etsy. Половину отриманих коштів він віддає на благодійність, зокрема, постраждалим від коронавірусу, притулку для бездомних й організації, що допомагає біженцям.

У більш пізніх роботах художник почав використовувати яскравіші кольори та складніші композиції. Малюнки Сімана висловлюють не тільки його емоції від пандемії, а й захоплення науковою фантастикою, мистецтвом і сатиричними сюжетами.

"Я можу дивитися щось по телевізору, побачити фотографію на стіні, і у мене виникає ідея. Або думка сама приходить мені у голову. Коли я лягаю спати, кілька хвилин я концентруюся на нових ідеях. Коли я застряю, я просто починаю малювати будь-який об'єкт, а далі по асоціації", – розповів Роберт про творчий процес.

Художник планує продовжувати малювати. Тим часом про його роботи дізнається все більша кількість людей. Багато хто купує оригінали або копії його малюнків.

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