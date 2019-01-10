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Фотограф показала найкрасивіші двері Лондона
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Талановита фотограф показує незвичайну красу Лондона там, де її не бачать інші, а саме через миловидні двері будинків. Це значно естетичніше, аніж може здатися!
Знайомтесь, Белла Фоксвелл (Bella Foxwell) – фотограф, яка веде профіль в соцмережі Instagram під назвою The Doors of London (Двері Лондона). На сторінці можна побачити справжню веселку фасадів, які виглядають мило, дивно та навіть химерно.
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"Я почала вести цей профіль близько двох з половиною років тому, як челендж. Я провела минулий рік, наповнюючи акаунти великих брендів, та хотіла побачити, чи можу практикувати те, що мені подобається. Оскільки я вже була одержима дверима, то почувалась природно у цій ніші", – зізнається Белла.
До слова, любов до красивих будиночків та дверей вже принесла їй більш як 38 тисяч підписників.
Джерело всіх фото: instagram.com/thedoorsofldn
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