В Індії озеро-кратер кардинально змінило колір за одну ніч: неймовірне видовище

В Індії унікальне озеро, яке утворилося на місці падіння метеорита в західному штаті Махараштра, змінило колір із зеленого до яскраво-рожевого буквально за одну ніч. У мережі з'явилися яскраві фото, зроблені безпосередньо на березі озера і з супутника.

Унікальне озеро називається Лонар. Воно утворилося приблизно через 50 тисяч років після падіння метеорита на Землю. Ця природна краса розташована за 500 кілометрів від фінансової столиці Індії Мумбаї і є популярним місцем відпочинку туристів та екологів.

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Експерти також кажуть, що така різка зміна кольору може бути пов'язана з карантином у світі через коронавірус, коли природа почала змінюватися і відроджуватися в різних куточках планети.

"Із закриттям заводів і офісів на кілька місяців через карантин, блакитне небо повернулося в забруднені міста Індії, що викликало чутки про те, що обмеження, можливо, також вплинули на озеро", – йдеться в повідомленні.

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