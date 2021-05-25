В Індії молодята орендували літак, щоб відсвяткувати весілля на карантині

Молоде подружжя з індійського штату Тамілнад орендувало Боїнг 737, щоб відсвяткувати весілля у повітрі, уникнувши карантинних обмежень. В ресторан вони могли запросити максимум 50 гостей, а на борт літака – 160.

Як пише BBC, авіалайнер компанії SpiceJet злетів в Мадураї. Він перебував у небі близько двох годин. Поки молодята здійснювали ритуали, літак кружляв над храмом Мінакші. Гості на борту були без масок, соціальну дистанцію не дотримувалися. Після завершення церемонії Боїнг приземлився.

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Авіаційне управління Індії почало розслідування. Екіпаж лайнера відсторонили від роботи. SpiceJet заявила, що у неї орендували літак не для проведення весілля, а для подорожі після церемонії з Мадурая в Бангалор – найбільше місто сусіднього штату.

Представник SpiceJet стверджує, що клієнтам повідомили про карантинні обмеження і правила поведінки в літаку: "Їм було відмовлено в дозволі на будь-які дії на борту".

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India #lockdown @TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n — DONTHU RAMESH (@DonthuRamesh) May 23, 2021

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