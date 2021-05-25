У Києві по Дніпру плавала некерована баржа з краном: відео

У Києві в ніч з 24 на 25 травня по річці Дніпро дрейфував плавучий кран. На борту баржі нікого не було.

У столиці на Дніпрі помітили некеровану баржу, на якій був кран. Про це повідомив Київ Оперативний у Facebook. Зазначено, що один з очевидців викликав на місце патрульних. Копи повідомили, що дійсно баржа звідкись відірвалася і просто пливла за течією.

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Пізніше стало відомо, що некеровану баржу вдалося взяти під контроль, але "схоже, що десь і з чимось вона зіткнулася, тому що кран вже просто валяється".

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