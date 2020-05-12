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В Індії мавпа зламала банкомат: курйозне відео

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В Індії мавпа зламала банкомат: курйозне відео - фото 1

У столиці Індії Нью-Делі пограбували банкомат, розташований в приміщенні. Місцеві поліцейські отримали сигнал про злом банкомату, але на місці не знайшли ніяких слідів.

Розслідуючи злочин, місцеві поліцейські на запису побачили, що мавпа просто повисла на банкоматі – і він відкрився. Тварина подивилася, що там всередині і пішла. Правоохоронці зрозуміли, що немає кого затримувати.

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В Індії мавпи поводяться дуже нахабно – часто крадуть їжу і можуть витягнути продукти з пакета, поки ви йдете додому з магазину. А коли в країні ввели карантин і на вулицях стало менше людей, тварини зовсім вийшли з-під контролю. Так, мавпи в пошуках їжі прийшли до резиденції президента.

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Джерело: timesnownews
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