Епічне фото з котом розвеселило мережу

Хто сказав, що лише собак можна вважати вірними друзями? Герой цього фото – кіт, але він демонструє максимальний рівень підтримки своєму господарю. Тож не дивно, що у багатьох він викликав усмішку.

На платформі Reddit користувач з ніком Smallblue22 поділився кумедним фото з котом, яке стрімко піднялось у топи платформи. За лічені години допис зібрав понад 22 тисячі переглядів та більше як сотню коментарів.

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"Доказ того, що коти дають не лише емоційну підтримку, а й фізичну", – відзначив автор. І справді, на світлині можна побачити кота, який епічно тримається лапами між стільцем і господарем. Все ж, поведінку цих домашніх улюбленців важко пояснити майже завжди.

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