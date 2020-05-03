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В Індії лікарів, які борються з COVID-19, обсипали пелюстками троянд з вертольотів: відео
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Вертольоти ВПС Індії обсипали пелюстками троянд медиків, які борються з коронавірусом COVID-19 у 12 лікарнях Делі.
Як повідомило Міністерство оборони країни, крім вертольотів, над містом пролетіли також три літаки Lockheed C-130 і три трійки винищувачів Су-30МКІ, МіГ-29 і Jaguar.
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Трохи пізніше до акції приєднається і військово-морський флот: на п'яти кораблях ввечері спалахне ілюмінація, службовці запустять сигнальні ракети і сирени. Крім того, на судах вивісять плакати зі словами подяки медикам і поліцейським.
Також у заході візьмуть участь підрозділи берегової охорони Індії.
Станом на ранок 3 травня в Індії зафіксовано 39 980 випадків зараження коронавірусом, з них летальних – 1323 випадки.
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