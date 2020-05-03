Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

В Індії лікарів, які борються з COVID-19, обсипали пелюстками троянд з вертольотів: відео

  • 7
В Індії лікарів, які борються з COVID-19, обсипали пелюстками троянд з вертольотів: відео - фото 1

Вертольоти ВПС Індії обсипали пелюстками троянд медиків, які борються з коронавірусом COVID-19 у 12 лікарнях Делі.

Як повідомило Міністерство оборони країни, крім вертольотів, над містом пролетіли також три літаки Lockheed C-130 і три трійки винищувачів Су-30МКІ, МіГ-29 і Jaguar.

І ще: Чи справді коронавірус викликає безпліддя: відповідь експертів

Трохи пізніше до акції приєднається і військово-морський флот: на п'яти кораблях ввечері спалахне ілюмінація, службовці запустять сигнальні ракети і сирени. Крім того, на судах вивісять плакати зі словами подяки медикам і поліцейським.

Також у заході візьмуть участь підрозділи берегової охорони Індії.

Станом на ранок 3 травня в Індії зафіксовано 39 980 випадків зараження коронавірусом, з них летальних – 1323 випадки.

Читайте також: Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
  • 28 квітня, 18:33
  • 2172
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 710
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2261512
Загрузка...
Новини