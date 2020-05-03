В Індії лікарів, які борються з COVID-19, обсипали пелюстками троянд з вертольотів: відео

Вертольоти ВПС Індії обсипали пелюстками троянд медиків, які борються з коронавірусом COVID-19 у 12 лікарнях Делі.

Як повідомило Міністерство оборони країни, крім вертольотів, над містом пролетіли також три літаки Lockheed C-130 і три трійки винищувачів Су-30МКІ, МіГ-29 і Jaguar.

І ще: Чи справді коронавірус викликає безпліддя: відповідь експертів

An Unprecedented Event By Our @IAF_MCC @adgpi #ArmedForces To Shower The Flowers On #CoronaWarriors In Different Cities Of India Is Really Inspirational & Commendable! This Will Definitely Boost Their Confidence.

Thanks @narendramodi

for it pic.twitter.com/2Yd34BezC5 — NEERAJ JAIN (@NeerajJain_09) May 3, 2020

Трохи пізніше до акції приєднається і військово-морський флот: на п'яти кораблях ввечері спалахне ілюмінація, службовці запустять сигнальні ракети і сирени. Крім того, на судах вивісять плакати зі словами подяки медикам і поліцейським.

Також у заході візьмуть участь підрозділи берегової охорони Індії.

Станом на ранок 3 травня в Індії зафіксовано 39 980 випадків зараження коронавірусом, з них летальних – 1323 випадки.

Читайте також: Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020