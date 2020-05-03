Чи справді коронавірус викликає безпліддя: відповідь експертів

В мережі поширюється чимало неправдивої інформації про коронавірус, якою часто маніпулюють. Тож МОЗ та фахівці продовжують відповідати на найпопулярніші питання. Цього разу експерти розповіли, чи справді через коронавірус може виникнути безпліддя.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явився волонтерський профіль Коронавірус.Інфо, на якому щодня публікують поради та важливу інформацію. Нещодавно фахівці розповіли, чи варто вірити новині про те, що наслідком коронавірусу може бути безпліддя.

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"Ця фейкова новина облетіла десятки наших ЗМІ й наробила чимало шуму. Почалось все з публікації вуханської команди лікарів з репродуктивного медцентру. Вони припустили, що коронавірус може спричинити запалення яєчок і, можливо, призвести до безпліддя. Проте згодом цю ж публікацію без пояснення видалили з офіційного сайту адміністрації китайської провінції Хубей", – йдеться у повідомленні.

Подібна стаття також була і на сайті medRxiv, однак у ній доволі чітко зазначили, що "клінічних доказів того, чи може інфекція SARS-CoV-2 впливати на репродуктивну функцію чоловіків, поки що немає". Не варто забувати і про те, що на порталі medRxiv немає жодного цензурування щодо правдивості інформації. Тому варто перевіряти всі гучні новини, щоб не стати жертвою фейків.

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