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В Індії коронували Міс Транс-Королеву: фото переможниці

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Ніту РС - фото 1
Ніту РС / hindustantimes

В індійській столиці Нью-Делі відбувся фінал третього конкурсу краси Міс Транс-Королева 2019, в якому беруть участь жінки-трансгендери.

Переможницею стала Ніту РС з міста Бангалор – за професією тату-майстер.

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Як приз їй дістанеться безкоштовна пластична операція та косметичні процедури. Ніту також здобула перемогу в конкурсі на найкраще бальне плаття. Переможниця візьме участь в міжнародному конкурсі краси серед транссексуалів, який пізніше відбудеться в Таїланді.

В Індії спільноти трансгендерів та представників сексуальних меншин були легалізовані нещодавно, у 2018 році. Хоча багато хто з них все ще зазнають дискримінації, проте в країні спостерігається загальне зростання до толерантності.

В Індії коронували Міс Транс-Королеву: фото переможниці - фото 360205
В Індії коронували Міс Транс-Королеву: фото переможниці - фото 360204
В Індії коронували Міс Транс-Королеву: фото переможниці - фото 360203
Фото Ніту РС:

В Індії коронували Міс Транс-Королеву: фото переможниці - фото 360193

В Індії коронували Міс Транс-Королеву: фото переможниці - фото 360194

В Індії коронували Міс Транс-Королеву: фото переможниці - фото 360195

В Індії коронували Міс Транс-Королеву: фото переможниці - фото 360196

В Індії коронували Міс Транс-Королеву: фото переможниці - фото 360197

В Індії коронували Міс Транс-Королеву: фото переможниці - фото 360198

В Індії коронували Міс Транс-Королеву: фото переможниці - фото 360199

В Індії коронували Міс Транс-Королеву: фото переможниці - фото 360201

В Індії коронували Міс Транс-Королеву: фото переможниці - фото 360202

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Джерело: hindustantimes
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