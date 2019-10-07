В Індії коронували Міс Транс-Королеву: фото переможниці

В індійській столиці Нью-Делі відбувся фінал третього конкурсу краси Міс Транс-Королева 2019, в якому беруть участь жінки-трансгендери.

Переможницею стала Ніту РС з міста Бангалор – за професією тату-майстер.

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Як приз їй дістанеться безкоштовна пластична операція та косметичні процедури. Ніту також здобула перемогу в конкурсі на найкраще бальне плаття. Переможниця візьме участь в міжнародному конкурсі краси серед транссексуалів, який пізніше відбудеться в Таїланді.

В Індії спільноти трансгендерів та представників сексуальних меншин були легалізовані нещодавно, у 2018 році. Хоча багато хто з них все ще зазнають дискримінації, проте в країні спостерігається загальне зростання до толерантності.

Фото Ніту РС:

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