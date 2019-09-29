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Боксер-трансгендер став обличчям бренду Everlast
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Виробник спортивного спорядження Everlast підписав контракт з першим в історії боксером-трансгендером – 34-річним Патрісіо Мануелем. Спортсмен стане обличчям нової кампанії бренду Be First ("Будь першим").
Мануель почав кар'єру боксера на початку двотисячних. До зміни статі він виграв п'ять жіночих аматорських чемпіонатів, а у 2012 році брав участь в Олімпійських іграх. На останньому змаганні він травмував плече і під час реабілітації зрозумів, що хоче стати чоловіком. Через рік йому провели операцію.
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Боксер розповів CNBC, що змагатися з жінками стало для нього нестерпним: "Я не бачив себе серед них. І чим довше я відкладав би операцію, тим більше шкоди завдав собі".
Через зміну статі Мануель втратив тренера, дві роботи, друзів і знайомих. Йому довелося шукати інший зал для тренувань. Але Мануель каже, що ці проблеми зробили його тільки сильнішим. У грудні 2018 він вийшов на професійний ринг проти чоловіка і переміг. На цьому Мануель не збирається зупинятися.
Обличчями Be First стали й інші спортсмени: Франсонет Мартінез, боєць без однієї ноги та брати Бальдерас – мігранти з Мексики. У коротких роликах вони надихають людей рухатися вперед попри перешкоди.
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