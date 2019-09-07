В Індії 74-річна жінка народила близнюків

В індійському штаті Андхра-Прадеш 74-річна Мангаямма Яраматті, котрій вдалося завагітніти за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), народила двох дівчаток. Мати і діти почувають себе добре.

Мангаямма і її чоловік Раярао одружилися у 1962 році. Протягом 57 років вони не змогли зачати дитину, проходили консультації в медичних центрах і храмах.

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За словами жінки, бездітність стала для неї "важким тягарем". Їй здавалося, що "люди дивляться на неї так, ніби вона згрішила".

Пара вже відмовилася від спроб народити дитину, але рік тому подружжя проконсультувалися з експертом ЕКЗ, доктором Санаккаялой Умасанкаром у Гунтурі і його колегами. Лікарі переконали Яраматті зробити ЕКЗ. Мангаямма змогла завагітніти після першої ж процедури.

У медичному співтоваристві виникли суперечки про те, чи розумно робити ЕКЗ жінці в такому віці. Багато гінекологів виступили проти, один з них заявив, що лікарі повинні були відмовити парі, навіть якщо б подружжя їх благало про це. Питання збираються розглянути на засіданні Медичної ради штату.

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